Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%

В рамках ограничений ОПЕК+ добыча нефти в прошлом году снизилась на 8,2%

В рамках ограничений ОПЕК+ добыча нефти в прошлом году снизилась на 8,2%. В то же время добыча газа увеличилась, а экспорт газа, в частности, вырос на 16,9%, составив 13,8 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, главной причиной такого роста стал "Южный газовый коридор": “С 31 декабря 2020 года впервые началась транспортировка коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP). На сегодняшний день в Италию ежедневно экспортируется 10,5 миллионов кубометров газа, в Грецию - 2 миллиона кубометров, а в Болгарию - 1 миллион кубометров”.