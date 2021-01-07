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Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%

Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2% В рамках ограничений ОПЕК+ добыча нефти в прошлом году снизилась на 8,2%
Энергетика
7 января 2021 г. 13:48
Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%

В рамках ограничений ОПЕК+ добыча нефти в прошлом году снизилась на 8,2%. В то же время добыча газа увеличилась, а экспорт газа, в частности, вырос на 16,9%, составив 13,8 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, главной причиной такого роста стал "Южный газовый коридор": “С 31 декабря 2020 года впервые началась транспортировка коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP). На сегодняшний день в Италию ежедневно экспортируется 10,5 миллионов кубометров газа, в Грецию - 2 миллиона кубометров, а в Болгарию - 1 миллион кубометров”.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: "Oil production fell by 8.2% in Azerbaijan last year"
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Keçən il neft hasilatımız 8,2 % azalıb”

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