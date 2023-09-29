Пярвиз Шахбазов: В новых реалиях потенциал Нахчывана имеет стратегическое значение

Азербайджано-турецкий тандем имеет стратегическое значение для эффективного использования энергоресурсов, коммуникационного и логистического потенциала Нахчывана в условиях новых реалий, таких как открытие Зангезурского коридора, развитие Среднего коридор

Азербайджано-турецкий тандем имеет стратегическое значение для эффективного использования энергоресурсов, коммуникационного и логистического потенциала Нахчывана в условиях новых реалий, таких как открытие Зангезурского коридора, развитие Среднего коридора и создание энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил во время выступления на 3-м азербайджано-турецком энергетическом форуме и международной конференции "Нахчыван - Зеленая энергетическая зона", которые проходят сегодня в Нахчыване.

Он подчеркнул, что закладка фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван, который будет поставлять 500 млн кубометров газа в год, а также участие президентов Азербайджана и Турции в церемонии подписания документа о сотрудничестве в области передачи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии в Азербайджане и Турции, еще раз продемонстрировало, что обе страны полны решимости в совместной реализации нового стратегического курса.