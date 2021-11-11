Пярвиз Шахбазов: В Яшме будет заложен фундамент ветряной электростанции

В этом месяце в поселке Яшма Хызинского района будет запущена ветряная электростанция мощностью 240 мегаватт, построенная саудовской компанией ACWA Power.

В этом месяце в поселке Яшма Хызинского района будет заложен фундамент ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт, которую будет строить саудовская компания ACWA Power.

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Asharq Al-Awsat заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

“Мы ожидаем, что делегация из Саудовской Аравии посетит Азербайджан, чтобы вместе заложить фундамент станции. В рамках визита делегации мы также планируем обсудить пути расширения экономического сотрудничества. В целом, это позволит обсудить новые возможности сотрудничества между официальным Баку и Эр-Риядом", - отметил он.

В декабре 2020 года между Министерством энергетики, ОАО ”Азерэнержи” и компанией ACWA Power были подписаны «Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии», «Договора подключения к передающей сети» по проекту ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Документ подписали министр энергетики Пярвиз Шахбазов, президент “Азерэнержи” Баба Рзаев и глава компании ACWA Power Мохаммад Абунайян.