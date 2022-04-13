Пярвиз Шахбазов: В этом году в Европу поставлено 2,9 млрд кубометров азербайджанского газа

В этом году в Европу поставлено 2,9 млрд кубометров азербайджанского газа

В этом году в Европу поставлено 2,9 млрд кубометров азербайджанского газа

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

По его словам, с момента ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) этот показатель превысил 11 млрд кубометров.

Напомним, что строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.