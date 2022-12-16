Пярвиз Шахбазов: В этом году производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 4%

За 11 месяцев этого года производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев этого года производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов написал в Twitter.

Министр привел оперативные данные за 11 месяцев текущего года, согласно которым производство электроэнергии в стране в этом году составило 26 млрд 260,3 млн кВтч, экспорт составил 2 млрд 546,8 млн кВтч, а импорт - 126,3 млн кВтч.

Шахбазов добавил, что в январе-ноябре произведено 1 млрд 855,4 млн кВтч электроэнергии из ВИЭ, что на 354,9 млн кВтч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.