Пярвиз Шахбазов: В этом году по BTC прокачано 609 тыс. тонн казахстанской нефти

К концу этого года объем казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), будет доведен до 1,1 млн тонн.

К концу этого года объем казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), будет доведен до 1,1 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления в онлайн-формате на 1-м Энергетическом форуме ШОС в рамках мероприятия "Казахстанская энергетическая неделя - 2023/XV Евразийский форум KAZENERGY".

"В систему BTC в апреле-сентябре этого года закачано около 609 тыс. тонн казахстанской нефти. Из них 493 тыс. тонн отправлено из порта Джейхан на мировой рынок", - добавил министр.