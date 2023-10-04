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Пярвиз Шахбазов: В этом году по BTC прокачано 609 тыс. тонн казахстанской нефти

Пярвиз Шахбазов: В этом году по BTC прокачано 609 тыс. тонн казахстанской нефти К концу этого года объем казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), будет доведен до 1,1 млн тонн.
Энергетика
4 октября 2023 г. 13:11
Пярвиз Шахбазов: В этом году по BTC прокачано 609 тыс. тонн казахстанской нефти

К концу этого года объем казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), будет доведен до 1,1 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления в онлайн-формате на 1-м Энергетическом форуме ШОС в рамках мероприятия "Казахстанская энергетическая неделя - 2023/XV Евразийский форум KAZENERGY".

"В систему BTC в апреле-сентябре этого года закачано около 609 тыс. тонн казахстанской нефти. Из них 493 тыс. тонн отправлено из порта Джейхан на мировой рынок", - добавил министр.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: 609,000 tons of Kazakh oil transported via BTC
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Bu il BTC ilə 609 min ton Qazaxıstan nefti nəql olunub"

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