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Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан планирует экспортировать 24 млрд кубометров природного газа

Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан планирует экспортировать 24 млрд кубометров природного газа В этом году добыча природного газа в Азербайджане прогнозируется в объеме 48,7 млрд кубометров, а экспорт - 24 млрд кубометров.
Энергетика
20 октября 2023 г. 11:03
Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан планирует экспортировать 24 млрд кубометров природного газа

В этом году добыча природного газа в Азербайджане прогнозируется в объеме 48,7 млрд кубометров, а экспорт - 24 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете по случаю Дня энергетика.

Министр отметил, что в период энергетического кризиса Азербайджан был страной, диверсифицирующей энергоснабжение Европы, надежным стратегическим партнером в обеспечении энергетической безопасности: ”Если в 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров газа, то в прошлом году, когда в энергоснабжении наблюдались перебои, поставки газа, показав рост на 40%, достигли максимально возможного уровня - 11,4 млрд кубометров".

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Турцию поставлено 24,3 млрд кубометров, в Европу - 28,7 млрд кубометров азербайджанского газа, говорится в статье.

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Версия на английском языке Energy minister: Azerbaijan plans to export 24 billion cubic meters of natural gas in 2023
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Bu il Azərbaycan 24 milyard kubmetr təbii qaz ixracı planlaşdırır"

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