Пярвиз Шахбазов: В Азербайджане производство электроэнергии в мае выросло на 3%

Согласно оперативным данным за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 2,9% и достигло 11 млрд 244,2 млн кВт/ч.

Согласно оперативным данным за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 2,9% и достигло 11 млрд 244,2 млн кВт/ч.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В этот период экспорт электроэнергии составил 538,4 млн кВт/ч, импорт - 60,5 млн кВт/ч. В январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было произведено на 118 млн кВт/ч больше электроэнергии из возобновляемых источников, включая воду, – 930,9 млн кВт/ч.