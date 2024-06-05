Министр: Существует потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу

Существует большая потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу.

Существует большая потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, за последние три года Азербайджан увеличил поставки газа более чем на 40%: “Имеется большая потребность в заключении долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу".

Министр отметил, что Европейский союз нуждается в более тесном сотрудничестве и партнерстве с Азербайджаном в этом вопросе.