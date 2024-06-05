О нас

Министр: Существует потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу

Министр: Существует потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу Существует большая потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу.
Энергетика
5 июня 2024 г. 11:24
Министр: Существует потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу

Существует большая потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, за последние три года Азербайджан увеличил поставки газа более чем на 40%: “Имеется большая потребность в заключении долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу".

Министр отметил, что Европейский союз нуждается в более тесном сотрудничестве и партнерстве с Азербайджаном в этом вопросе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Parviz Shahbazov: There is great need for long-term gas supply contracts to Europe
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Avropaya qaz təchizatı üzrə uzunmüddətli müqavilələrə böyük ehtiyac var” 

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19
Сильный ветер в Гарадагском районе Баку опрокинул автомобиль
Сильный ветер в Гарадагском районе Баку опрокинул автомобиль
2 июня 2024 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi