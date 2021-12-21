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Пярвиз Шахбазов: Строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" завершится через 2-3 года

Пярвиз Шахбазов: Строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" завершится через 2-3 года Реализация ряда крупных проектов на освобожденных территориях именно за счет иностранных инвестиций является главным приоритетом.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 12:49
Пярвиз Шахбазов: Строительство ГЭС Худаферин и Гыз галасы завершится через 2-3 года
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Реализация ряда крупных проектов на освобожденных территориях именно за счет иностранных инвестиций является главным приоритетом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на конференции "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра".

Министр отметил, что разработанная "концепция зоны зеленой энергии" создает четкую картину крупномасштабной деятельности, обеспечивая регион экологически чистой энергией для всех, включая инвесторов: "Первым примером "зеленых" иностранных инвестиций на этих территориях является наше сотрудничество с BP по проекту 240-мегаваттной солнечной электростанции. Предусматривается реализация еще одного проекта за счет иностранных инвестиций в Кяльбаджаре и Лачине. С целью изучения интереса к проекту ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт инвесторам был представлен документ опроса".

П.Шахбазов подчеркнул, что на освобожденных территориях проводится работа по использованию гидроэнергетического потенциала: "Завершение в ближайшие 2-3 года строительства гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" также внесет свой вклад в превращение региона в зону зеленой энергии".

Отметим, что суммарная мощность двух ГЭС, расположенных на реке Араз и на границе с Ираном, составляет 280 МВт. Так, мощность Худаферинской ГЭС составляет 200 МВт, а мощность ГЭС "Гыз галасы" - 80 МВт. Ожидается, что обе электростанции будут производить 716 млн кВт/ч электроэнергии, из которых по принципу 50/50 358 млн кВт/ч придется на Азербайджан и столько же на Иран.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Xudafərin” və “Qız Qalası” SES-lərinin inşası 2-3 ilə tamamlanacaq”

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