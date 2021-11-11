Министр: Сотрудничество с Саудовской Аравией важно для поддержания стабильности на мировом энергорынке

Нефть останется основным источником энергии в ближайшие десятилетия.

Нефть останется основным источником энергии в ближайшие десятилетия.

Как сообщате Report, об этом в интервью изданию Asharq Al-Awsat заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Тем не менее, по его словам, будущее мира будет в рамках концепции “смешанной энергии”.

Министр добавил, что усилия стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников помогли урегулировать ситуацию на мировом энергорынке.

P.Шахбазов также отметил, что Азербайджан намерен усилить стратегическое сотрудничество с Саудовской Аравией, которое может охватить несколько экономических сфер: “Саудовская Аравия и Азербайджан примут участие в ряде проектов, связанных с возобновляемой энергией. Мы подписали контракт с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии на строительство ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт. Это важно с точки зрения развития возобновляемых источников энергии не только в Азербайджане, но и во всех странах региона”.

P.Шахбазов добавил, что официальный Баку также уделяет внимание сотрудничеству с Эр-Риядом в газовой сфере: "В ближайшее время это станет одним из каналов для расширения сотрудничества между двумя странами”.

Кроме того, Азербайджан и Саудовская Аравия ранее подписали различные торговые, дипломатические и политические соглашения, которые необходимо усилить посредством дополнительных переговоров и консультаций.

"Сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере имеет жизненно важное значение для стабильности мировых рынков нефти и газа. Саудовская Аравия на протяжении десятилетий играла особую роль в укреплении глобального рыночного равновесия и стабилизации цен на энергоносители", - добавил П.Шахбазов.