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Пярвиз Шахбазов: Сербия надеется на интеграцию в ЮГК в 2023 году

Пярвиз Шахбазов: Сербия надеется на интеграцию в ЮГК в 2023 году Сербия надеется на интеграцию в Южный газовый коридор (ЮГК) с вводом в эксплуатацию интерконнектора Болгария-Сербия в 2023 году.
Энергетика
4 февраля 2022 г. 16:00
Пярвиз Шахбазов: Сербия надеется на интеграцию в ЮГК в 2023 году

Сербия надеется на интеграцию в Южный газовый коридор (ЮГК) с вводом в эксплуатацию интерконнектора Болгария-Сербия в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом написал на своем аккаунте в Twitter министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Отметим, что строительство нового газопровода между Сербией и Болгарией началось 1 февраля, а его завершение запланировано на четвертый квартал 2023 года.

Проект строительства интерконнектора Ниш-Димитровград-Болгария будет частично финансироваться за счет грантов Европейского союза (ЕС). Это финансирование составит 49,6 млн евро, а сумма дополнительного кредита в размере 25 млн евро поступит от Европейского инвестиционного банка. Строительство участка газопровода, проходящего через Сербию, будет профинансировано государством.

Сербия до сих пор выделила 7,5 млн евро на проект. Интерконнектор соединит город Ниш со столицей Болгарии Софией, проектная мощность нового трубопровода составит 1,8 млрд кубометров природного газа в год.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Serbia hopes for integration into SGC in 2023
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Serbiya 2023-cü ildə SGC-yə inteqrasiyasına ümid edir"

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