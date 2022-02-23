Пярвиз Шахбазов: Сейчас подходящее время для построения энергетического сотрудничества Азербайджан-Катар

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с государственным министром по вопросам энергетики Катара, президентом и исполнительным директором компании Qatar Energy Саадом Шерида аль-Кааби.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с государственным министром по вопросам энергетики Катара, президентом и исполнительным директором компании Qatar Energy Саадом Шерида аль-Кааби.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече были рассмотрены тенденции развития на мировом газовом рынке, а также имеющиеся возможности для развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

П. Шахбазов отметил, что сейчас подходящее время для установления азербайджано-катарского энергетического сотрудничества.

По его словам, в этом направлении началось сотрудничество с компанией Nebras Power по проектам газотурбинных, а также ветряных электростанций. В то же время отмечено, что в качестве перспективного направления энергетического сотрудничества можно рассматривать богатый потенциал ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря.