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Пярвиз Шахбазов сделал предложение производителям нефти

​Пярвиз Шахбазов сделал предложение производителям нефти

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов также принял участие в неформальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+.

Как сообщили Report из министерства энергетики, на конференции обсуждались текущее состояние рынка нефти и выполнение обязательств с мая.

В ходе обсуждений министр энергетики Пярвиз Шахбазов призвал других стран-производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства: "ОПЕК+ выполняет историческую миссию и взяла на себя соответствующие обязательства. Теперь производители нефти не входящие в OPEC+ должны активно присоединиться к этому процессу и заявить о своих обязательствах", - сказал он.

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