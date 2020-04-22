​Пярвиз Шахбазов сделал предложение производителям нефти

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов также принял участие в неформальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+.

Как сообщили Report из министерства энергетики, на конференции обсуждались текущее состояние рынка нефти и выполнение обязательств с мая.

В ходе обсуждений министр энергетики Пярвиз Шахбазов призвал других стран-производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства: "ОПЕК+ выполняет историческую миссию и взяла на себя соответствующие обязательства. Теперь производители нефти не входящие в OPEC+ должны активно присоединиться к этому процессу и заявить о своих обязательствах", - сказал он.