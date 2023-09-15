Пярвиз Шахбазов: Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 154,2 млн кВт/ч

За январь-август этого года, согласно оперативным данным, производство электроэнергии увеличилось на 154,2 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 19 млрд 245,2 млн кВт/ч.

За январь-август этого года, согласно оперативным данным, производство электроэнергии увеличилось на 154,2 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 19 млрд 245,2 млн кВт/ч.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что за этот период экспорт электроэнергии составил 1 млрд 530,6 млн кВт/ч, а импорт - 169,3 млн кВт/ч: “В январе-августе этого года в Азербайджане тепловыми электростанциями было произведено 17 млрд 714,1 млн кВт/ч. По данным, 1 млрд 531,1 млн кВт/ч электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, включая воду”.