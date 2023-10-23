Пярвиз Шахбазов: Продолжается работа для запуска экспорта "зеленой энергии" в Европу

Азербайджан продолжает работу для запуска экспорта "зеленой энергии" в страны Европы.

Азербайджан продолжает работу для запуска экспорта "зеленой энергии" в страны Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на очередном заседании комиссии по реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии.

На заседании под председательством Шахбазова были заслушаны отчеты о проделанной работе за текущий период.

Министр напомнил, что в ближайшее время будет введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе солнечная электростанция “Гарадаг”. Продолжаются работы по развитию освобожденных от оккупации территорий в рамках концепции "зеленых энергетических зон", проводятся регулярные мониторинги, сказал он.

Шахбазов также отметил, что Нахчыванская Автономная Республика была объявлена зоной "зеленой энергии", и рассказал о реализации государственной программы социально-экономического развития НАР на 2023-2027 годы, которая также подразумевает рост удельного веса возобновляемых источников энергии.

На мероприятии принимали участие представители министерств энергетики, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, обороны, экономики, финансов, юстиции, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компании (SOCAR), ОАО “Азерэнержи” и “Азеришыг”, Центрального банка Азербайджана, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Агентства по разминированию.