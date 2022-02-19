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Пярвиз Шахбазов принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Пярвиз Шахбазов принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял участие в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Энергетика
19 февраля 2022 г. 19:23
Пярвиз Шахбазов принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял участие в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго, глава ведомства в ходе конференции с участием представителей Кавказа, стран ОБСЕ и Европы, участвовал в дискуссиях на тему "Новые региональные перспективы для Кавказа - общие проблемы, общие решения?". Состоялись обсуждения путей устойчивого социально-экономического развития на Кавказе, решения проблемы изменения климата и экологической безопасности, регионального сотрудничества и других вопросов.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности является одним из ведущих мировых форумов для обсуждения политики международной безопасности. В конференции, которая традиционно проводится каждый год, принимают участие главы государств и правительств, министры, лидеры международных и неправительственных организаций со всего мира.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov Münhen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak edib

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