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Пярвиз Шахбазов принимает участие в "Российской энергетической неделе"

Пярвиз Шахбазов принимает участие в "Российской энергетической неделе" Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Россию по приглашению помощника президента России Антона Кобякова и вице-премьера Александра Новака.
Энергетика
13 октября 2021 г. 11:31
Пярвиз Шахбазов принимает участие в Российской энергетической неделе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Россию по приглашению помощника президента России Антона Кобякова и вице-премьера Александра Новака.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Шахбазов примет участие в обсуждениях на сессии "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве 13-15 октября.

В рамках мероприятия также запланирован ряд двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov attending Russian Energy Week
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov “Rusiya Enerji Həftəsi”ndə iştirak edir

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