Пярвиз Шахбазов принимает участие в "Российской энергетической неделе"

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Россию по приглашению помощника президента России Антона Кобякова и вице-премьера Александра Новака.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Россию по приглашению помощника президента России Антона Кобякова и вице-премьера Александра Новака.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Шахбазов примет участие в обсуждениях на сессии "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве 13-15 октября.

В рамках мероприятия также запланирован ряд двусторонних встреч.