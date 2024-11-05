Пярвиз Шахбазов примет участие в первом заседании министров WFEG в Италии

10:15

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Италию.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, он примет участие в первом заседании министров Всемирной группы по термоядерной энергии (World Fusion Energy Group–WFEG) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое состоится 6 ноября в Риме.

На мероприятии, которое будет проходить под сопредседательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, состоится обмен мнениями по вопросам принятия инклюзивного и глобального подхода к развитию термоядерной энергии и продвижения глобальных усилий в рамках WFEG.

В рамках мероприятия запланировано выступление Шахбазова, он также проведет ряд двусторонних встреч.