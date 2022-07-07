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Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB

Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB Сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов совершит визит в Грецию.
Энергетика
7 июля 2022 г. 11:54
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB

Сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов совершит визит в Грецию.

Об этом Report сообщила советник министра энергетики Замина Алиева.

Алиева отметила, что целью визита является участие в открытии завтра в Комотини интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предназначенного для транспортировки азербайджанского природного газа в Болгарию.

Коммерческую эксплуатацию интерконнектора планируется начать уже в этом месяце. На открытии также будет присутствовать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Отметим, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister to attend inauguration of IGB 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov İGB-nin açılışında iştirak edəcək

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