Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB

Сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов совершит визит в Грецию.

Сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов совершит визит в Грецию.

Об этом Report сообщила советник министра энергетики Замина Алиева.

Алиева отметила, что целью визита является участие в открытии завтра в Комотини интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предназначенного для транспортировки азербайджанского природного газа в Болгарию.

Коммерческую эксплуатацию интерконнектора планируется начать уже в этом месяце. На открытии также будет присутствовать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Отметим, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.