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Пярвиз Шахбазов примет участие в 3-й Конференции министров энергетики "Пояс и путь" в Китае

Пярвиз Шахбазов примет участие в 3-й Конференции министров энергетики "Пояс и путь" в Китае Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению главы Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа отправился в Китай.
Энергетика
21 октября 2024 г. 10:32
Пярвиз Шахбазов примет участие в 3-й Конференции министров энергетики Пояс и путь в Китае

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению главы Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа отправился в Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр примет участие в 3-й Конференции министров энергетики "Пояс и путь", которая пройдет 23-24 октября в городе Циндао китайской провинции Шаньдун.

На конференции на тему "Внедрение инноваций для совместного энергетического будущего" будут обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, развитие энергетических рынков, технологические инновации в области зеленой энергетики и изучение финансовых возможностей для развития зеленой энергетики.

Пярвиз Шахбазов выступит на церемонии открытия Конференции министров, а также примет участие в Форуме "Укрепление сотрудничества в области взаимной энергетической координации для дальнейшей диверсификации энергоснабжения".

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи с руководителями китайских компаний в Пекине.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov to attend 3rd Belt and Road Energy Ministers Conference in China
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov 3-cü Kəmər və Yol Enerji Nazirləri Konfransına qatılacaq

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