Пярвиз Шахбазов примет участие в 3-й Конференции министров энергетики "Пояс и путь" в Китае

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению главы Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа отправился в Китай.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению главы Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа отправился в Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр примет участие в 3-й Конференции министров энергетики "Пояс и путь", которая пройдет 23-24 октября в городе Циндао китайской провинции Шаньдун.

На конференции на тему "Внедрение инноваций для совместного энергетического будущего" будут обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, развитие энергетических рынков, технологические инновации в области зеленой энергетики и изучение финансовых возможностей для развития зеленой энергетики.

Пярвиз Шахбазов выступит на церемонии открытия Конференции министров, а также примет участие в Форуме "Укрепление сотрудничества в области взаимной энергетической координации для дальнейшей диверсификации энергоснабжения".

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи с руководителями китайских компаний в Пекине.