Пярвиз Шахбазов поздравил нефтяников

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов поздравил нефтяников с 28-й годовщиной подписания ”Контракта века".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов поздравил нефтяников с 28-й годовщиной подписания ”Контракта века".

Как сообщает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"В связи с 20 сентября - Днем нефтяника поздравляю наших нефтяников, написавших историю развития нефтяной промышленности Азербайджана, достойно несущих ценности славной профессии из прошлого в настоящее, желаю им успехов в жизни и деятельности", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 20 сентября отмечается 28-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефтегазового сектора - День нефтяника.

Этот день объявлен профессиональным днем нефтяников в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

В День нефтяника обсуждаются достижения и будущие задачи в нефтегазовом секторе, за вклад в развитие отрасли нефтяники получают почетные звания, награждаются орденами и медалями.

Празднование этого дня приурочено к подписанию "Контракта века" по разработке "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), заключенного в 1994 году между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран. Подписанное сроком на 30 лет, оно было ратифицировано Милли Меджлисом 12 декабря 1994 года и вступило в силу 14 декабря.

"Контракт века" стал первой крупной инвестицией западных транснациональных компаний в страну бывшего Советского Союза, за которой последовали и другие.