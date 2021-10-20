Пярвиз Шахбазов: Потребление электроэнергии в Азербайджане вырастет на 4,5%

Значительное увеличение динамики спроса и объемов производства электроэнергии в Азербайджане ожидается к концу этого года и в ближайшие годы.

Значительное увеличение динамики спроса и объемов производства электроэнергии в Азербайджане ожидается к концу этого года и в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье "Новая эра азербайджанской энергетики начинается с Карабаха и Восточного Зангезура", опубликованной в газете "Республика" по случаю Дня энергетиков - 20 октября.

Согласно прогнозам, выработка электроэнергии в этом году составит 27,1 млрд кВт/ч, увеличившись на 4,8%, в 2022 году - 27,5 млрд кВт/ч, в 2023 году - 27,8 млрд кВт/ч, в 2024 году - 28 млрд кВт/ч, а в 2025 году - 28,3 млрд кВт/ч.

Потребление электроэнергии в этом году увеличится на 4,5% - до 23 млрд кВт/ч, в следующем году составит 23,5 млрд кВт/ч, в 2023 году - 23,9 млрд кВт/ч, в 2024 году - 24 млрд кВт/ч, в 2025 году - 24,3 млрд кВт/ч.