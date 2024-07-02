Пярвиз Шахбазов: Поставки газа из Азербайджана в Италию прогнозируются в объеме 9,6 млрд кубометров

Поставки газа из Азербайджана в Италию прогнозируются в объеме 9,6 млрд кубометров в этом году.

Поставки газа из Азербайджана в Италию прогнозируются в объеме 9,6 млрд кубометров в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказал министр Пярвиз Шахбазов на встрече с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратиной в Милане.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики и в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также председательства Италии в G7.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество с компанией Ansaldo Energia по оборудованию строящейся электростанции мощностью 1 280 МВт и подстанций на освобожденных территориях и оценены перспективы поставок возобновляемой энергии. Итальянская сторона выразила заинтересованность в поставках "зеленой энергии" из Азербайджана через "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа".