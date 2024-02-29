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Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу транспортировано более 33 млрд кубометров газа

Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу транспортировано более 33 млрд кубометров газа По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу было транспортировано более 33 млрд кубометров газа.
Энергетика
29 февраля 2024 г. 14:26
Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу транспортировано более 33 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу было транспортировано более 33 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

"С исполнительным директором TAP Лукой Шиппати мы оценили процессы, связанные с поэтапным расширением трубопровода, поставкой водорода, возобновляемых газов, достижением углеродной нейтральности. По сей день по ТAP в Европу было транспортировано более 33 млрд кубометров газа", - говорится в публикации.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу начались в конце 2020 года. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

Общая протяженность ТАР составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “TAP ilə Avropaya 33 milyard kubmetrdən çox qaz nəql olunub”
Версия на английском языке Energy Minister: More than 33 bcm of gas has been transported to Europe via TAP

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