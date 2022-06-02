Пярвиз Шахбазов: По TANAP транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа

"До сих пор по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа".
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.
По его словам, 6,8 млрд кубометров из указанного объема пришлись на этот год. К концу 2022 года по TANAP планируется транспортировать 16 млрд кубометров газа.
Министр также добавил, что в этом году планируется экспортировать в Европу 10 млрд кубометров "голубого топлива".