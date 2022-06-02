О нас

Пярвиз Шахбазов: По TANAP транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа

Пярвиз Шахбазов: По TANAP транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа "До сих пор по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа".
Энергетика
2 июня 2022 г. 09:41
Пярвиз Шахбазов: По TANAP транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа

"До сих пор по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано 29 млрд кубометров азербайджанского газа".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, 6,8 млрд кубометров из указанного объема пришлись на этот год. К концу 2022 года по TANAP планируется транспортировать 16 млрд кубометров газа.

Министр также добавил, что в этом году планируется экспортировать в Европу 10 млрд кубометров "голубого топлива".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Parviz Shahbazov: 29 bcm of Azerbaijani gas transported via TANAP
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "TANAP ilə 29 milyard kubmetr Azərbaycan qazı nəql edilib"

Экслюзивные новости

В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi