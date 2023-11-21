Пярвиз Шахбазов: По коридору "зеленой энергии" будет экспортировано 4 ГВт энергии

Определены морские сектора для экспорта 4 ГВт электроэнергии по коридору "зеленой энергии".

Определены морские сектора для экспорта 4 ГВт электроэнергии по коридору "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на проходящем в столице Венгрии Будапеште V заседании министров, посвященном реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии".

Венгрию на мероприятии представлял министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, Грузию - заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Румынию - министр энергетики Себастьян Бурдужа. Во встрече также приняли участие представители Болгарии, Европейской комиссии, операторов передающих систем четырех стран и компании CESI.