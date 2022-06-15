Пярвиз Шахбазов ознакомился с опытом «зеленой» энергетики Шотландии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил шотландский портовый город Абердин в рамках визита в Великобританию.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил шотландский портовый город Абердин в рамках визита в Великобританию.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Министр посетил крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию ​​- Кинкардин. Он ознакомился с работой станции мощностью 50 МВт, расположенной на глубине от 60 до 80 м.

Шахбазов также встретился с коллегой из Шотландии Майклом Мэтисоном. Встреча была посвящена пути развития Шотландии в энергетике и обсуждению вопросов энергетического перехода.

Министр также посетил выставку возобновляемых источников энергии, организованную в рамках конференции по экспорту энергии в Абердине.