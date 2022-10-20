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Пярвиз Шахбазов: Ожидается значительный рост производства электроэнергии

Пярвиз Шахбазов: Ожидается значительный рост производства электроэнергии К концу этого года и в ближайшие годы в Азербайджане ожидается значительный рост производства электроэнергии.
Энергетика
20 октября 2022 г. 10:09
Пярвиз Шахбазов: Ожидается значительный рост производства электроэнергии

К концу этого года и в ближайшие годы в Азербайджане ожидается значительный рост производства электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, в 2022 году в стране прогнозируется выработка 28,5 млрд кВт/ч электроэнергии, в 2023 году - 29,9 млрд кВт/ч: “В ближайшие годы динамика производства электроэнергии уже будет формироваться на основе возобновляемых источников энергии. Для этого существуют все необходимые предпосылки, такие как богатый потенциал, государственная политика, которая делает приоритетным развитие возобновляемых источников энергии, новая законодательная база и привлечение иностранных инвестиций”.

Министр также отметил, что потенциал ветроэнергетики и солнечной энергии на суше превышает 26 гигаватт, а потенциал ветроэнергетики на Каспийском море - 157 гигаватт: “На освобожденных территориях – в Карабахе и Зангезуре – потенциал ветровой, солнечной и гидроэнергии превышает 10 гигаватт. С учетом этого потенциала, в январе-марте этого года впервые в энергетической истории страны был заложен фундамент ветряных и солнечных электростанций на основе иностранных инвестиций в рамках цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии до 24% в 2026 году и 30% в 2030 году. В настоящее время продолжаются работы по проектам ГЭС ”Хызы-Абшерон“ мощностью 240 МВт и СЭС ”Гарадаг” мощностью 230 МВт инвестиционной стоимостью более 500 млн долларов".

По его словам, в результате ввода в эксплуатацию этих станций, которые будут построены в нашей стране в рамках первых проектов, основанных на иностранных инвестициях в области энергетики, ожидается производство 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии в год, экономия более 330 млн кубометров природного газа, предотвращение выбросов углерода в объеме свыше 600 тысяч тонн.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Significant increase expected in electricity production
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Elektrik enerjisi istehsalında əhəmiyyətli artım olacaq"

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