​Пярвиз Шахбазов обсудил вопросы регулирования нефтяного рынка в Вене

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Вене, провел встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулом Азизом бин Салманом, генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркиндо и министром энергетики РФ Александром Новаком.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече с принцем Абдулом Азизом бин Салманом обсуждались факторы, влияющие на снижение спроса и цены на нефть, в том числе вопросы регулирования нефтяного рынка в случае экономического спада из-за вспышки коронавируса.

На встрече также были затронуты вопросы двустороннего энергетического сотрудничества. Было отмечено значение подписанного между Минэнергетики Азербайджана и компанией ACWA Power соглашения о реализации проекта по ветровой энергетике. Министр Абдель Азиз бин Салман дал согласие на участие в церемонии подписания соответствующих контрактов с ACWA Power для реализации инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции.

На встречах с генсеком ОПЕК и министром энергетики России рассматривалось развитие нефтяного рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Подчеркнута необходимость сотрудничества между странами ОПЕК и вне ОПЕК и выполнения обязательств для регулирования нефтяного рынка.