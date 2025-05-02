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Пярвиз Шахбазов обсудил в Великобритании потенциал зеленой энергетики Азербайджана

Пярвиз Шахбазов обсудил в Великобритании потенциал зеленой энергетики Азербайджана Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил энергетический парк Richborough в Великобритании и обсудил потенциал зеленой энергетики в Азербайджане.
Энергетика
2 мая 2025 г. 10:55
Пярвиз Шахбазов обсудил в Великобритании потенциал зеленой энергетики Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил энергетический парк Richborough в Великобритании и обсудил потенциал зеленой энергетики в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Великобритании в Азербайджане в социальной сети "Х".

"В ходе визита в энергетический парк Richborough, организованного британской компанией Pacificgreen, Пярвиз Шахбазов ознакомился с инновационными технологиями аккумуляторных систем хранения электроэнергии, межсетевом соединении Великобритания-Бельгия, а также о проекте XLinks по строительству энергосвязи из Марокко в Великобританию [Xlinks Morocco-UK Power Project]. Также был изучен потенциал зеленой энергии Азербайджана и возможное будущее сотрудничество в этом направлении", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov Britaniyada Azərbaycanın “yaşıl enerji” potensialını müzakirə edib
Версия на английском языке Parviz Shahbazov discusses Azerbaijan's green energy potential in UK

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