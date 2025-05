Пярвиз Шахбазов обсудил в Великобритании потенциал зеленой энергетики Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил энергетический парк Richborough в Великобритании и обсудил потенциал зеленой энергетики в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Великобритании в Азербайджане в социальной сети "Х".

"В ходе визита в энергетический парк Richborough, организованного британской компанией Pacificgreen, Пярвиз Шахбазов ознакомился с инновационными технологиями аккумуляторных систем хранения электроэнергии, межсетевом соединении Великобритания-Бельгия, а также о проекте XLinks по строительству энергосвязи из Марокко в Великобританию [Xlinks Morocco-UK Power Project]. Также был изучен потенциал зеленой энергии Азербайджана и возможное будущее сотрудничество в этом направлении", - говорится в сообщении.