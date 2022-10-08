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Пярвиз Шахбазов обсудил с премьер-министром Грузии энергетическое сотрудничество

Пярвиз Шахбазов обсудил с премьер-министром Грузии энергетическое сотрудничество Находящийся с визитом в Грузии министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.
Энергетика
8 октября 2022 г. 15:35
Пярвиз Шахбазов обсудил с премьер-министром Грузии энергетическое сотрудничество

Находящийся с визитом в Грузии министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече были подчеркнуты отношения высокого уровня, политический диалог и успешное энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.

Совместная реализация глобальных энергетических проектов и постоянный вклад Грузии в энергетическую безопасность были оценены как показатель отношений стратегического партнерства. Были оценены проекты и новые возможности, которые обеспечат развитие энергетического сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате.

Гарибашвили назвал Азербайджан надежным стратегическим партнером и страной, играющей ключевую роль в энергетическом снабжении Грузии. На встрече была рассмотрена работа, проделанная в связи с увеличением пропускной способности энергосистем Азербайджана и Грузии, обеспечением транспортировки экспортируемой из Азербайджана электроэнергии в Турцию и страны Европы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Energy Minister and Georgian PM discuss energy cooperation 
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov Gürcüstanın Baş naziri ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

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