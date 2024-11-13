Пярвиз Шахбазов обсудил с министром нефти Пакистана совместные проекты

10:54

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов на "полях" COP29 в Баку провел встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и генеральным директором компании CESI SpA Николой Мелкиотти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с Маликом выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, оценены возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) по торговле нефтепродуктами и проектам, связанным с нефтегазовой инфраструктурой. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере ВИЭ.

На встрече с Мелкиотти оценены текущее состояние подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания зеленого энергетического коридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black Sea Energy) и предварительные результаты исследования, обсуждалась деятельность компании CESI SpA, привлеченной в качестве консультанта к разработке ТЭО "Проекта развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном".

Кроме этого, рассмотрены вопросы присоединения Болгарии к проекту Black Sea Energy, поставки зеленой энергии из стран Центральной Азии по этому коридору, финансирования создания инфраструктуры и участия в этом европейских компаний.