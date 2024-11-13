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Пярвиз Шахбазов обсудил с министром нефти Пакистана совместные проекты

Пярвиз Шахбазов обсудил с министром нефти Пакистана совместные проекты 10:54
Энергетика
13 ноября 2024 г. 11:15
Пярвиз Шахбазов обсудил с министром нефти Пакистана совместные проекты

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов на "полях" COP29 в Баку провел встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и генеральным директором компании CESI SpA Николой Мелкиотти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с Маликом выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, оценены возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) по торговле нефтепродуктами и проектам, связанным с нефтегазовой инфраструктурой. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере ВИЭ.

На встрече с Мелкиотти оценены текущее состояние подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания зеленого энергетического коридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black Sea Energy) и предварительные результаты исследования, обсуждалась деятельность компании CESI SpA, привлеченной в качестве консультанта к разработке ТЭО "Проекта развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном".

Кроме этого, рассмотрены вопросы присоединения Болгарии к проекту Black Sea Energy, поставки зеленой энергии из стран Центральной Азии по этому коридору, финансирования создания инфраструктуры и участия в этом европейских компаний.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Energy Minister holds meetings within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov COP29 çərçivəsində görüşlər keçirib

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