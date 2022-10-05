Пярвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии строительство ВЭС "Хызы-Абшерон"

На встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом был обсужден нынешний этап строительства ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240

На встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом был обсужден нынешний этап строительства ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, закладка которой состоялась в январе этого года.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На встрече было отмечено, что проект, реализуемый компанией ACWA Power, внесет вклад в достижение целей Азербайджана, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом нефтяном рынке и сотрудничестве с Азербайджаном в формате ОПЕК+.