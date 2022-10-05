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Пярвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии строительство ВЭС "Хызы-Абшерон"

Пярвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии строительство ВЭС "Хызы-Абшерон" На встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом был обсужден нынешний этап строительства ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240
Энергетика
5 октября 2022 г. 21:06
Пярвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии строительство ВЭС Хызы-Абшерон

На встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом был обсужден нынешний этап строительства ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, закладка которой состоялась в январе этого года.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На встрече было отмечено, что проект, реализуемый компанией ACWA Power, внесет вклад в достижение целей Азербайджана, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом нефтяном рынке и сотрудничестве с Азербайджаном в формате ОПЕК+.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov səudiyyəli həmkarı ilə “Xızı-Abşeron” KES inşasını müzakirə edib

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