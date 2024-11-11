Шахбазов обсудил с гендиректором Еврокомиссии развитие энергетического сотрудничества с ЕС
Шахбазов обсудил с гендиректором Еврокомиссии развитие энергетического сотрудничества с ЕСМинистр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил развитие энергетического сотрудничества с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юулом Йоргенсеном, прибывшим в Баку для участия в COP29.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил развитие энергетического сотрудничества с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юулом Йоргенсеном, прибывшим в Баку для участия в COP29.
Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".
"Обсудили расширение Южного газового коридора, ключевого компонента нашего стратегического энергетического партнерства с Европейским Союзом, поставки природного газа и зеленой энергии из Азербайджана в Европу, зеленые энергетические коридоры, берущие начало в Каспийском регионе и Центральной Азии. Также состоялись обсуждения вокруг энергетических инициатив COP29", - написал он.
Bakıda #COP29 çərçivəsində səfərdə olan Avropa Komissiyasının Enerji üzrə Baş Direktoru Ditte Juul Jorgensen ilə enerji əməkdaşlığımızın inkişafına dair səmərəli görüş keçirdik. Avropa İttifaqı ilə strateji enerji tərəfdaşlığımızın bir hissəsi olan Cənub Qaz Dəhlizinin… pic.twitter.com/Aq4fTrtSej