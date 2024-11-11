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Шахбазов обсудил с гендиректором Еврокомиссии развитие энергетического сотрудничества с ЕС

Шахбазов обсудил с гендиректором Еврокомиссии развитие энергетического сотрудничества с ЕС Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил развитие энергетического сотрудничества с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юулом Йоргенсеном, прибывшим в Баку для участия в COP29.
Энергетика
11 ноября 2024 г. 17:37
Шахбазов обсудил с гендиректором Еврокомиссии развитие энергетического сотрудничества с ЕС

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил развитие энергетического сотрудничества с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юулом Йоргенсеном, прибывшим в Баку для участия в COP29.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

"Обсудили расширение Южного газового коридора, ключевого компонента нашего стратегического энергетического партнерства с Европейским Союзом, поставки природного газа и зеленой энергии из Азербайджана в Европу, зеленые энергетические коридоры, берущие начало в Каспийском регионе и Центральной Азии. Также состоялись обсуждения вокруг энергетических инициатив COP29", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Aİ ilə enerji təşəbbüsləri üzrə müzakirələr aparıb
Версия на английском языке Azerbaijan, European Commission mull development of energy cooperation

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