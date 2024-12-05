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Пярвиз Шахбазов: Новые договоренности в рамках ОПЕК+ обеспечат стабильность глобального нефтяного рынка

Пярвиз Шахбазов: Новые договоренности в рамках ОПЕК+ обеспечат стабильность глобального нефтяного рынка 18:40
Энергетика
5 декабря 2024 г. 18:51
Пярвиз Шахбазов: Новые договоренности в рамках ОПЕК+ обеспечат стабильность глобального нефтяного рынка

Страны ОПЕК+ договорились о добыче сырой нефти в объеме 39,7 млн баррелей в сутки до конца 2026 года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

"Согласно договоренности, квота Азербайджана по добыче нефти в течение этого периода останется неизменной. Кроме того, 8 стран продолжат до декабря 2026 года дополнительное добровольное сокращение добычи в объеме 1,65 млн б/с, объявленные в апреле 2023 года, а дополнительные добровольные сокращения в объеме 2,2 млн б/с, объявленные в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года", - отметил министр.

Кроме этого, сокращения этих стран по добыче в объеме 2,2 млн б/с будут поэтапно отменены до конца сентября 2026 года.

П.Шахбазов отметил, что эти соглашения стран ОПЕК+ имеют важное значение для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка и поддержки устойчивого развития нефтяной промышленности.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycanın xam neft üzrə hasilat kvotası 2026-cı ilin sonunadək sabit qalacaq" - YENİLƏNİB
Версия на английском языке OPEC+ countries reach new agreement on daily oil production

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