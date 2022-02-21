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Пярвиз Шахбазов: На Шахдениз до сих пор добыто около 160 млрд кубометров газа

Пярвиз Шахбазов: На Шахдениз до сих пор добыто около 160 млрд кубометров газа На месторождении “Шахдениз”, являющемся основным источником ресурсов Южного газового коридора, до сих пор добыто около 160 млрд кубометров газа, а запасы этого месторождения превышают 1 трлн кубометров.
Энергетика
21 февраля 2022 г. 15:53
Пярвиз Шахбазов: На Шахдениз до сих пор добыто около 160 млрд кубометров газа

На месторождении “Шахдениз”, являющемся основным источником ресурсов Южного газового коридора, до сих пор добыто около 160 млрд кубометров газа, а запасы этого месторождения превышают 1 трлн кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на встрече с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Хамелом во время своего визита в Доху для участия в мероприятиях Форума стран-экспортеров газа (GECF).

"Учитывая утвержденные и прогнозируемые запасы месторождения, Азербайджан имеет большие возможности для развития как страна-производитель газа", - сказал министр.

На встрече были рассмотрены текущие тенденции на мировом газовом рынке, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и GECF.

Министр энергетики отметил, что Азербайджан реализовал один из самых грандиозных проектов 21-го века - Южный газовый коридор. Касаясь перспектив расширения Южного газового коридора, министр рассказал о необходимых шагах и газовых запасах Азербайджана.

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Версия на английском языке Minister: Nearly 160 billion cubic meters of gas produced in Shah Deniz up to date
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Şahdəniz”dən indiyə kimi 160 milyard kubmetrə yaxın qaz hasil edilib”

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