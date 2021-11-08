Пярвиз Шахбазов: Мы выступаем за стабильные цены на нефть

"В настоящее время цены на нефтяном рынке достаточно высокие".
Об этом Report заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
"Нам выгодна дорогая нефть, но мы продолжаем работать в рамках формата ОПЕК+ для обеспечения стабильных цен на нефть. 4 ноября ОПЕК+ приняла еще одно важное решение, и я думаю, что это окончательное решение внесет вклад в стабильность нефтяного рынка".
Напомним, что 4 ноября на 22-м заседании министров энергетики стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о сохранении в силе принятого на июльском заседании министров решения об увеличении суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей в месяц в августе-декабре 2021 года. Азербайджан присоединился к соглашению об увеличении добычи нефти в рамках ОПЕК+.