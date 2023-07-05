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Пярвиз Шахбазов: Мы должны думать о будущем ОПЕК+ и отрасли

Пярвиз Шахбазов: Мы должны думать о будущем ОПЕК+ и отрасли Страны ОПЕК+ должны думать о будущем организации и нефтяной отрасли.
Энергетика
5 июля 2023 г. 15:25
Пярвиз Шахбазов: Мы должны думать о будущем ОПЕК+ и отрасли

Страны ОПЕК+ должны думать о будущем организации и нефтяной отрасли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в ходе семинара ОПЕК заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Мы должны подумать о будущем организации и о будущем отрасли. Я должен учитывать вопросы инвестиций в отрасль, которые снижаются. Нужна более широкая дискуссия", - сказал он.

По словам Шахбазова, на пике цен на нефть инвестиции в сектор составляли 900 млрд долларов в год, а в 2021 году этот показатель составил только 300 млрд лишь долларов.

Отметим, что двухдневный 8-й международный семинар ОПЕК проходит в столице Австрии Вене. Семинар будет посвящен теме "Переход к устойчивой и инклюзивной энергетике".

Ранее сообщалось о том, что Шахбазов в рамках визита планирует провести ряд двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister urges to think about future of OPEC+

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