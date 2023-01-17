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Парвиз Шахбазов: Masdar является надежным партнером Азербайджана

Парвиз Шахбазов: Masdar является надежным партнером Азербайджана Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) является важным и надежным партнером Азербайджана.
Энергетика
17 января 2023 г. 10:26
Парвиз Шахбазов: Masdar является надежным партнером Азербайджана

Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) является важным и надежным партнером Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Парвиз Шахбазов на встрече с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаилом Мохамедом Аль Мазруи в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

В ходе беседы было отмечено, что участие президента Азербайджана в Неделе устойчивого развития, а также встреча глав двух государств являются проявлением высоких отношений между странами. Было подчеркнуто, что энергетика занимает важное место в сотрудничестве Азербайджана и ОАЭ, придавая ему стратегическое значение.

"Основным приоритетом Азербайджана в настоящее время является производство электроэнергии и водорода из возобновляемых источников энергии, их интеграция в энергетическую систему страны, транспортировка энергоресурсов на европейские рынки и строительство всей необходимой инфраструктуры. Masdar является для нас важным и надежным партнером в осуществлении этой многоплановой деятельности", - сказал Шахбазов.

В свою очередь, Сухаил Мохамед Аль Мазруи отметил, что ОАЭ придает большое значение энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном и выразил поддержку своей страны в реализации совместных мегапроектов.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Masdar is reliable and important partner for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Masdar” Azərbaycanın güvənilən mühüm tərəfdaşıdır”

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