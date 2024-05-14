Министр: Из Азербайджана в Европу экспортировано более 4 млрд кубометров газа

В январе-апреле этого года из Азербайджана в Европу экспортировано 4,2 млрд кубометров газа.

В январе-апреле этого года из Азербайджана в Европу экспортировано 4,2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Согласно информации, за эти месяцы в Турцию экспортировано 3,2 млрд кубометров газа, а в Грузию - 1,1 млрд кубометров.

Кроме того, по его словам, за этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было перевезено 1,8 млрд кубометров газа.

Продажи газа за рубеж за 4 месяца этого года выросли примерно на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.