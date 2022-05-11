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Пярвиз Шахбазов: Гарадагская СЭС - это начало нашего сотрудничества с ОАЭ в области "зеленой энергии"

Пярвиз Шахбазов: Гарадагская СЭС - это начало нашего сотрудничества с ОАЭ в области "зеленой энергии" Строительство Гарадагской солнечной электростанции является высоким вкладом в отношения Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами и началом сотрудничества в области зеленой энергии.
Энергетика
11 мая 2022 г. 10:48
Пярвиз Шахбазов: Гарадагская СЭС - это начало нашего сотрудничества с ОАЭ в области зеленой энергии

Строительство Гарадагской солнечной электростанции является высоким вкладом в отношения Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами и началом сотрудничества в области зеленой энергии.

Как сообщает Report Reuters со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил в рамках своего визита в ОАЭ министр Пярвиз Шахбазов на встрече с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Сухаилом Мохамедом Аль-Мазруи.

П. Шахбазов выразил признательность за организацию ”Всемирного конгресса коммунальных услуг" на высоком уровне и приглашение, отметив, что это мероприятие, наряду с вопросами глобальной энергетической повестки, имеет важное значение для обсуждения двустороннего энергетического сотрудничества между нашими странами.

На встрече были обсуждены планируемые инвестиционные проекты в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане, возможности сотрудничества по производству и экспорту электроэнергии, природного газа, энергоэффективности.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Garadagh SPP contributes to high relations with UAE
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Qaradağ" GES BƏƏ ilə “yaşıl enerji" əməkdaşlığımızın başlanğıcıdır”

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