Пярвиз Шахбазов: Гарадагская СЭС - это начало нашего сотрудничества с ОАЭ в области "зеленой энергии"

Строительство Гарадагской солнечной электростанции является высоким вкладом в отношения Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами и началом сотрудничества в области зеленой энергии.
Как сообщает Report Reuters со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил в рамках своего визита в ОАЭ министр Пярвиз Шахбазов на встрече с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Сухаилом Мохамедом Аль-Мазруи.
П. Шахбазов выразил признательность за организацию ”Всемирного конгресса коммунальных услуг" на высоком уровне и приглашение, отметив, что это мероприятие, наряду с вопросами глобальной энергетической повестки, имеет важное значение для обсуждения двустороннего энергетического сотрудничества между нашими странами.
На встрече были обсуждены планируемые инвестиционные проекты в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане, возможности сотрудничества по производству и экспорту электроэнергии, природного газа, энергоэффективности.