Пярвиз Шахбазов: Экспорт газа в Европу важен с точки зрения декарбонизации

По его словам, Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения энергетической безопасности мира и страны

Использование природного газа, который играет роль в сокращении эмиссии углерода, все больше растет. Похоже, что в ближайшие 30 лет природный газ будет играть важную роль на мировом энергетическом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджан Пярвиз Шахбазов на 22-й встрече министров на тему "Влияние пандемии COVID-19 на рынки природного газа в мире" в рамках Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения энергетической безопасности мира и страны: “Если взглянуть на глобальные тренды в энергетической политике, то можно увидеть, что Азербайджан предпринимает шаги для достижения целей безопасности, стабильности, сотрудничества и развития как на внутреннем, так и на глобальном рынках. Трансадриатический трубопровод (TAP), последний этап "Южного газового коридора" (SGC), является тому наглядным примером. Экспорт газа в Европу из новых источников через SGC важен как с точки зрения декарбонизации, так и с точки зрения диверсификации источников энергии и маршрутов”.