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Пярвиз Шахбазов: Экспорт газа в Европу важен с точки зрения декарбонизации

Пярвиз Шахбазов: Экспорт газа в Европу важен с точки зрения декарбонизации По его словам, Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения энергетической безопасности мира и страны
Энергетика
12 ноября 2020 г. 18:05
Пярвиз Шахбазов: Экспорт газа в Европу важен с точки зрения декарбонизации
Report/ Elchin Murad

Использование природного газа, который играет роль в сокращении эмиссии углерода, все больше растет. Похоже, что в ближайшие 30 лет природный газ будет играть важную роль на мировом энергетическом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджан Пярвиз Шахбазов на 22-й встрече министров на тему "Влияние пандемии COVID-19 на рынки природного газа в мире" в рамках Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения энергетической безопасности мира и страны: “Если взглянуть на глобальные тренды в энергетической политике, то можно увидеть, что Азербайджан предпринимает шаги для достижения целей безопасности, стабильности, сотрудничества и развития как на внутреннем, так и на глобальном рынках. Трансадриатический трубопровод (TAP), последний этап "Южного газового коридора" (SGC), является тому наглядным примером. Экспорт газа в Европу из новых источников через SGC важен как с точки зрения декарбонизации, так и с точки зрения диверсификации источников энергии и маршрутов”.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Avropaya qaz ixracı dekarbonizasiya baxımından vacibdir"

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