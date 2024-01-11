Пярвиз Шахбазов: Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году вырос более чем на 5%

Пярвиз Шахбазов: Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году вырос более чем на 5%

В 2023 году Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 5,3% до 23 млрд кубометров.

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В 2023 году Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 5,3% до 23 млрд кубометров. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "Х". Согласно информации, из них 11,8 млрд кубометров было экспортировано в Европу, 9,5 млрд кубометров - в Турцию, а 2,5 млрд кубометров - в Грузию. По его словам, за прошлый год по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является составной частью Южного газового коридора. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год, а к концу 2027 года его планируется довести до 20 млрд кубометров. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии. Отметим, что в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (рост на 39%). Подпишитесь на наш Telegram канал