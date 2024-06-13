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Пярвиз Шахбазов: До конца года Азербайджан планирует экспортировать в Грецию 1,2 млрд кубометров газа

Пярвиз Шахбазов: До конца года Азербайджан планирует экспортировать в Грецию 1,2 млрд кубометров газа До конца этого года Азербайджан планирует экспортировать в Грецию 1,2 млрд кубометров газа.
Энергетика
13 июня 2024 г. 14:47
Пярвиз Шахбазов: До конца года Азербайджан планирует экспортировать в Грецию 1,2 млрд кубометров газа

До конца этого года Азербайджан планирует экспортировать в Грецию 1,2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на состоявшемся сегодня 5-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Грецией в экономической, промышленной и технологической сферах.

По его словам, в прошлом году 18% потребности Греции было покрыто за счет экспортированного из Азербайджана газа: "Из 36,8 млрд кубометров газа, экспортированных в Европу за 3,5 года, более 3,6 млрд кубометров или 10% пришлось на долю Греции".

На заседании были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, промышленности, транспорта, туризма, сельского хозяйства, энергетики, образования, здравоохранения, культуры и др.

В заключение был подписан Протокол 5-го заседания Межправкомиссии и Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Агентством Enterprise Greece.

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Версия на английском языке Energy minister: Azerbaijan expects to export 1.2 bcm to Greece by end of 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il Yunanıstana ixrac edəcəyi qazın həcmini açıqlanıb

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