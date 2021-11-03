Пярвиз Шахбазов: Цена нефти в 60-70 долларов США комфортна для всех

Азербайджан заявил, что поддержит план производителей ОПЕК+ по увеличению суточной добычи сырой нефти на 400 000 баррелей в следующем месяце.

Азербайджан заявил, что поддержит план производителей ОПЕК+ по увеличению суточной добычи сырой нефти на 400 000 баррелей в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в интервью агентству Bloomberg.

«Мы считаем, что это было бы наиболее оптимальным решением для сохранения стабильности», - сказал министр, добавив, что это позволит предотвратить волатильность рынка.

Следующая встреча министров стран ОПЕК и партнеров организации пройдет завтра.

По мнению Шахбазова, любое решение о повышении добычи должно основываться на экономических причинах и тщательном исследовании рынка.

В то время как недавние высокие цены на природный газ в Европе увеличили спрос на нефтепродукты, рост добычи нефти стран-производителей не превышает 300 000–400 000 баррелей в день ежеквартально, отметил он.

По словам министра, цены на нефть в районе 60-70 долларов за баррель могут быть приемлемыми как для Азербайджана, так и для мировой экономики.

Между тем, на рынке цены на сырую нефть держится на отметке выше 80 долларов за баррель.

«Нам не нужны слишком высокие цены», - сказал он. «Возможно, цены сегодня немного высоки, но, как видите, ОПЕК + увеличивает добычу каждый месяц. Думаю, это повлияет на рынок».

В Азербайджане, третьем по величине производителе нефти в бывшем Советском Союзе после России и Казахстана, в этом году объем добычи снизился примерно до 700 000 баррелей в день с почти 1 миллиона баррелей в день десять лет назад. По словам Шахбазова, страна рассчитывает сохранить стабильную добычу в ближайшие десятилетия по мере запуска новых нефтяных проектов в Каспийском регионе.