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Пярвиз Шахбазов: Число стран, закупающих азербайджанский газ, может превысить 10

Пярвиз Шахбазов: Число стран, закупающих азербайджанский газ, может превысить 10 Число стран, в которые экспортируется азербайджанский природный газ, может превысить 10.
Энергетика
1 июня 2023 г. 10:34
Пярвиз Шахбазов: Число стран, закупающих азербайджанский газ, может превысить 10

Число стран, в которые экспортируется азербайджанский природный газ, может превысить 10.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на Бакинском энергетическом форуме.

"Форум этого года совпал с формированием нового глобального энергетического ландшафта, основанного на диверсификации безопасных, надежных источников энергии и маршрутов, в частности, на развитии "зеленой энергии". Ожидается, что в этом году Азербайджан экспортирует более 24 млрд кубометров газа. Из них примерно половина будет поставляться в Европу. В настоящее время азербайджанский газ транспортируется в 6 стран. С расширением Южного газового коридора и запуском проекта "Кольцо солидарности" число стран, закупающих азербайджанский газ, может превысить 10",- отметил он.

Министр отметил, что для дополнительных поставок газа необходимо увеличить пропускную способность в Южном газовом коридоре и "Кольце солидарности": "Для того, чтобы это произошло, необходима четко скоординированная деятельность стран-партнеров. Мы планируем проекты не только в рекламных, но и стратегических целях. Освоение и вывод на мировые рынки всех видов энергетических ресурсов Каспийского моря всегда осуществлялись и должны осуществляться параллельно и последовательно. Сам Азербайджан всегда был главным локомотивом проектов энергетического маршрута, и эта неизменная линия нашей энергетической политики и сегодня сохраняет свою актуальность".

Шахбазов сказал, что в настоящее время Азербайджан работает над несколькими источниками дополнительных объемов газа: "Основным источником являются наши богатые запасы газа. Наши извлекаемые запасы газа составляют 933 млрд кубометров, доказанные запасы - 1,7 трлн кубометров, а прогнозируемые запасы - около 4 трлн кубометров. В проектах "Абшерон", "Карабах", "Умид", "Бабек" и "Азери-Чираг-Гюнешли" в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается добыча дополнительных объемов газа и его экспорт партнерам".

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Версия на английском языке ФотоParviz Shahbazov: Number of countries supplied with Azerbaijani gas could increase to more than 10
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: "Azərbaycan qazı ilə təmin olunan ölkələrin sayı 10-u keçə bilər"

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