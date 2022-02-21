Министр: Европейские потребители ежедневно получают около 27 млн кубометров азербайджанского газа

"В настоящее время большая часть ежедневного экспорта газа приходится на европейский рынок. Европейские потребители ежедневно получают около 27 миллионов кубометров азербайджанского газа. С момента ввода в эксплуатацию посредством TANAP в Турцию экспортир

"В настоящее время большая часть ежедневного экспорта газа приходится на европейский рынок. Европейские потребители ежедневно получают около 27 миллионов кубометров азербайджанского газа. С момента ввода в эксплуатацию и до сегодняшнего дня посредством TANAP в Турцию экспортировано 14,8 млрд кубометров, в посредством TAP в Европу - 9,4 млрд кубометров газа".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на проходящей в Дохе (Катар) министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum-GECF).

Отметим, что 22 февраля состоится VI саммит глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа.