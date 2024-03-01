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Баку и Брюссель ускорят процесс присвоения приоритетного статуса "Зеленому энергокоридору Каспий-ЕС"

Баку и Брюссель ускорят процесс присвоения приоритетного статуса "Зеленому энергокоридору Каспий-ЕС" Азербайджан и Евросоюз ускорят процесс присвоения "Зеленому энергетическому коридору Каспий-ЕС" статуса проекта, представляющего общий интерес.
Энергетика
1 марта 2024 г. 15:39
Баку и Брюссель ускорят процесс присвоения приоритетного статуса Зеленому энергокоридору Каспий-ЕС

Азербайджан и Евросоюз ускорят процесс присвоения "Зеленому энергетическому коридору Каспий-ЕС" статуса проекта, представляющего общий интерес.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

"Обсудили с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон сотрудничество в сферах природного газа, водорода и "зеленой энергии" с точки зрения укрепления энергетической безопасности. Договорились активизировать дальнейшие шаги по развитию коридоров газа и "зеленой энергетики", ускорить процесс присвоения "Зеленому энергетическому коридору Каспий-ЕС" статуса проекта, представляющего общий интерес (Project Mutual İnterest – PMI)", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Caspian-EU Green Energy Corridor will be granted PMI status
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Xəzər-Aİ Yaşıl Enerji Dəhlizi"nə birgə maraq kəsb edən layihələr statusu veriləcək"

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