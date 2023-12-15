Пярвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-ноябре этого года увеличилось на 223 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 26 487,5 млн кВт/ч.

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-ноябре этого года увеличилось на 223 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 26 487,5 млн кВт/ч.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети ”X“.

Министр отметил, что за 11 месяцев страна экспортировала 2 752,7 млн кВт/ч электроэнергии, а импортировала - 200,8 млн кВт/ч.

За отчетный период на ТЭС выработано 24 525,1 млн кВт/ч электроэнергии, из возобновляемых источников, включая воду, - 1 962,4 млн кВт/ч.